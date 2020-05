Barone e quella frase sibillina: “Stiamo provando a portare a Firenze un calciatore che mi piace molto”

Attraverso una diretta Instagram con la pagina de La Gazzetta dello Sport, il Direttore Generale della Fiorentina Joe Barone ha parlato “sottovoce” anche di mercato non svelando però forse, l’obiettivo numero uno della Fiorentina: “Giocatore che mi piace? Al momento ho un giocatore in particolare, ma stiamo cercando un modo di portarlo a Firenze e quindi non si può dire”.