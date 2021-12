Barone: “È un anno che si parla del rinnovo di Vlahovic e la nostra proposta è sempre andata a salire. Seguiamo Ikoné”

Il dg della Fiorentina Joe Barone ha parlato di varie tematiche legate all’ambiente viola prima della gara di Coppa Italia contro il Benevento: “”Per noi stasera è una partita importante che vogliamo prendere seriamente: la Coppa Italia fa arrivare nel mondo europeo e vogliamo provarci. La squadra lo sa”.

E alla domanda sulla questione rinnovo per Vlahovic: “Si continua a parlare di lui ma la nostra proposta è sempre quella. Né il giocatore né i procuratori l’hanno accettata e bisogna riconoscere l’ambiente che ti ha dato tanto, però ormai. L’importante è parlare soltanto del gruppo. È un anno che si parla del rinnovo di Vlahovic e la nostra proposta è sempre andata a salire però ci sono dei limiti perché le entrate non sono infinite. Bisogna rispettare il gruppo”.

Poi si esprime sul mercato in entrata: “Qualcosa si farà in base alle esigenze di Italiano e della squadra. Siamo molto attenti e pronti a fare un mercato di gennaio che non è mai facile perché non vogliamo che manchi equilibrio. Ikoné? È un giocatore importante ma del Lille. È inutile parlare di lui se gioca da loro ma lo seguiamo”.

E su Rosati stasera titolare in porta aggiunge: “Sono felice che giochi perché è un grande professionista. Il fatto che finora si siano schierati tutti i giocatori è testimonianza di un lavoro finora fatto abbastanza bene”.