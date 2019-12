Barone: “Esonero di Montella scelta dolorosa ma necessaria e Iachini è l’uomo giusto. Sappiamo di dover intervenire molto sul mercato”

Tornato dagli Usa per dare il benvenuto a Beppe Iachini, il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha parlato così in sala stampa: “La Fiorentina intanto vorrebbe ringraziare Vincenzo Montella per la sua serietà e il suo impegno, una scelta dolorosa ma necessaria. Vogliamo rivedere la Fiorentina che abbiamo ammirato a inizio stagione, occorreva una scelta importante, abbiamo scelto Giuseppe Iachini perché è la persona giusta per rimanere legati ai nostri tifosi. Per noi rappresentano una cosa molto particolare. Giuseppe è uno legato alla città, la tifoseria, allo stadio,m ha vissuto bellissimi anni qui a Firenze e sappiamo che darà il suo massimo impegno nel suo lavoro. Sappiamo che dobbiamo intervenire nel mercato di gennaio per migliorare la nostra rosa e Daniele (Pradè ndr) ne parlerà tra poco. Abbiamo massima fiducia in Daniele Pradè e nel lavoro che sta portando avanti, abbiamo iniziato con 75 giocatori, la rosa è molto giovane, abbiamo un progetto che è basato sulla crescita di questa Fiorentina e stiamo seguendo la strada giusta, abbiamo bisogno di pazienza”.