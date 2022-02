Barone: “Europa? Noi siamo qui per sognare. Parola d’ordine continuità”

A pochi minuti dall’inizio di Sassuolo-Fiorentina, il direttore generale diei viola Joe Barone ha parlato ai microfoni di SkySport. Queste le sue parole:

“Vorrei innanzitutto precisare il nostro no alla guerra: serve la pace anche per dare l’esempio ai bambini del mondo che iniziano ora la loro vita. Se l’Europa è diventata un’ossessione? Noi siamo qui a sognare, ma ci vorrà del tempo perchè ci sono degli step. Oggi abbiamo una partita molto delicata in questo senso, serve gestire bene anche questi momenti. La parola d’ordine per noi è continuità. Lo sport può fare di più per contrastare la guerra? Domani a Firenze abbiamo i sindaci del Mediterraneo, avevo preparato anche una maglia viola per il Papa che purtroppo come sappiamo però non potrà esservci. Mi auguro di potergliela consegnare più avanti. Penso che tutto il mondo possa dare segnali di pace, dicendo no alla guerra”.