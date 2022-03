Barone fa ‘irruzione’: “Mister, dica a tutti che sabato dobbiamo vincere”

Simpatico siparietto durante la consueta diretta del giovedi sui canali social della Fiorentina. Mentre il tecnico viola Vincenzo Italiano stava rispondendo ad alcune domande, il Direttore Generale della Fiorentina Joe Barone è apparso alle spalle del tecnico viola.

Barone sorridente, si è raccomandato con Italiano: “Mister, dica a tutti che sabato dobbiamo vincere contro l’Inter”. Un modo simpatico, per far capire che l’ambiente gigliato, è carico più che mai in vista del big match.