Barone: “Gattuso? La tempesta perfetta. Ha lasciato la Fiorentina con il calciomercato che non era nemmeno partito, si commenta da solo”

In un’intervista rilasciata a La Repubblica e a Repubblica.it, il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, parla della tumultuosa rottura che c’è stata con il tecnico Gennaro Gattuso: “In inglese c’è un termine adatto: the perfect storm. La tempesta perfetta. La società lavorava per prendere Italiano, lui ha portato le idee di gioco propositive e avvolgenti, la squadra ha risposto mettendosi a disposizione e dimostrando che poi non era così scarsa rispetto a un anno fa”.

E ancora: “Ha lasciato all’inizio dell’estate, il calciomercato non era neanche partito. Si commenta da solo”.