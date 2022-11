“Barone ha sbagliato a fare certe dichiarazioni su Gonzalez, è un grave errore”

Questo pomeriggio l’esperto di tennis, e noto tifoso della Fiorentina, Ubaldo Scanagatta nell’analizzare la situazione che si è creata attorno all’esterno argentino Nicolas Gonzalez non le ha mandate certe a dire. Queste le sue dichiarazioni sul comportamento avuto dal giocatore, ma anche sulla riposta del club ritenuta non proprio impeccabile:

“Nessuno augura mai il male, ma voglio dire che quello che è successo dimostra che lui non era pronto. Non è riuscito a fare una preparazione fisica adeguata, per certi versi va bene così. Quello che è successo lo dovrebbe proteggere quando tornerà con la maglia viola addosso, ora sappiamo che non è che fingeva, anche se al Mondiale ci pensava eccome. Non dovrebbe essere pregiudicato il suo rapporto con la tifoseria. Invece se avesse fatto un buon Mondiale le cose con la Fiorentina sarebbero certamente precipitate”.

Ha infine calcato la mano sottolineando come le parole del direttore generale viola possano diventare controproducenti: “A mio modo di vedere sono state inopportune, soprattutto per il momento in cui sono state dette.. Secondo me l’errore di Barone è più grave di quello di Italiano, perché il dirigente deve mandare i giusti messaggi, essere anche un po’ politico nelle dichiarazioni. In tempo di social è difficile per l’utente medio fare chiarezza in pochi secondi e filtrare le notizie in maniera corretta”.