Barone: “Ho chiamato Commisso appena finita la partita, dedichiamo la vittoria a tutto il popolo viola. Ora serve continuità sul nostro lavoro”

Un commento festoso anche da parte di Joe Barone al media ufficiale della Fiorentina: “Appena è finita la partita ho chiamato Rocco, gli ho fatto gli auguri perché questa è una vittoria di gruppo, molto importante per il nostro cammino. Questa vittoria è dedicata a tutto il popolo viola, che ci ha sostenuto è stato dietro la squadra e in modo importante. La svolta? Stiamo lavorando abbastanza bene, abbiamo bisogno di continuità e dobbiamo tornare a credere nel nostro lavoro. Oggi è un risultato importante per il cammino della Fiorentina. Vorrei fare gli auguri di buon Natale a tutto il popolo viola, speriamo bene anche a livello mondiale per il cammino nella lotta al Covid”.

