Barone: “Il 2 agosto si uniranno anche i Nazionali, Italiano molto soddisfatto. Le parole di Antognoni non fanno bene alla Fiorentina”

Al sito ufficiale della Fiorentina, il dg Joe Barone ha commentato la prima mattinata viola a Moena, tornando però anche sulla questione Antognoni: “Vorrei ringraziare la Val di Fassa e Moena per l’accoglienza, poi la tifoseria perché averla accanto in questo ambiente ricrea quello che abbiamo avuto prima del Covid. Questo calore è una cosa molto importante. Abbiamo iniziato il lavoro della squadra a Firenze, oggi è il secondo allenamento e Vincenzo ha lavorato sulla parte difensiva e offensiva, abbiamo parlato a colazione ed è molto soddisfatto del lavoro dei ragazzi. Staremo qui fino al 31 e mi auguro che i tifosi possano arrivare numerosi per stare accanto alla squadra. Poi il 2 agosto arriveranno anche i reduci dalle Nazionali”.

“Ci dispiace leggere le parole di Giancarlo, noi gli siamo stati vicini, senza mai dimenticare quello che ha fatto per Firenze. Lui per noi doveva rappresentate i colori viola e la sua esperienza alla nuova generazione, individuando talenti e ragazzi che grazie a lui avrebbero capito cosa significa la maglia viola. Non è vero che Rocco se ne è lavato le mani, pubblicamente ha avuto parole di stima per lui senza avere mai risposta. Il ruolo era di grande responsabilità. I giovani sono il futuro di questa società, ci dispiace che abbia deciso di lasciare ma la Fiorentina deve andare avanti e pensare al futuro. Questi commenti verso la società non fanno bene, la cosa importante è che abbiamo un nuovo corso verso il campionato”.