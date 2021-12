Barone: “Il Calcio mondiale ha bisogno di una riforma. Ci son squadre..”

Durante la puntata di Report di questo pomeriggio ha parlato anche il Direttore Generale della Fiorentina Joe Barone, intercettato dai microfoni di Rai Tre ai margini dell’ultima assemblea di lega Calcio. Queste le sue parole:

“Per tutti i tifosi il calcio va riformato, ma non solo in Italia, nel mondo. Per tutti gli investitori che stanno entrando o entreranno nel calcio. Siamo in un momento di re-asset. C’è un mercato qui che inizia a gennaio e se ci sono squadre che ancora non hanno pagato l’Irpef, è un problema. Sono avvantaggiate perché il debito che hanno con il Governo possono utilizzarlo nel mercato e questo non va bene”.