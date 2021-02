Barone: “Il popolo viola è fortunato di avere i Commisso come proprietari. Dispiace che non ci siano tifosi ma…”

Il direttore Generale della Fiorentina, Joe Barone, dopo aver consegnato una maglia celebrativa ad una rappresentanza dei tifosi, ha detto: “E’ un momento particolare, questo è un lavoro per la tifoseria. Abbiamo trovato i territori circa un anno fa e li abbiamo comprati. Devo ringraziare Francesco Casini e il suo team, eccezionali. Nel progetto con Marco Casamonti hanno partecipato diverse persone. Da Daniele Pradè per le esigenze del Centro Sportivo, da Valentino Angeloni per il settore giovanile, le camere e lo studio, mentre sulla parte medica il Dott.Luca Pengue per le esigenze dei giocatori. Edoardo Miano, specialista dello stadio e del manto, ha dato tanto. Ho organizzato una task force per seguire tutti i progetti. Tante persone non si vedono, ma da dietro le quinte meritano un grande ringraziamento”.

E ancora: “Ringrazio la famiglia Gucciardini per i terreni, Andrea Duranti e lo studio Chiomenti che ha lavorato con la nostra avvocata Covelli. Il grazie più grande va a Rocco, la moglie, Giuseppe e Marissa per il grande sforzo che fanno ogni giorno”

E ha aggiunto: “Quando Rocco ha comprato la Fiorentina, potevamo comprare i terreni che avevano l’opzione a Campi Bisenzio dalla precedente proprietà. Dei terreni dove c’era bisogno di un budget totale di 30 milioni. Quando siamo arrivati, qui c’era un progetto di 70 milioni di budget, adesso siamo arrivati ad 85. C’è un 21% in più e per questo voglio ringraziare la famiglia Commisso per questo. Il popolo viola è fortunato di avervi come proprietari. Dispiace non avere i tifosi con noi, il Centro Sportivo è dedicato al popolo viola, loro sono rimasti in cima alla nostra piramide”.

E sui viaggi in Europa: “Siamo stati a Londra, abbiamo visto tanti centri sportivi. Speriamo di aver fatto il centro sportivo più bello d’Europa”