Barone: “Il primo mattone per il futuro della Fiorentina è stato messo. Vogliamo fare una squadra competitiva. Pradè…”

Il Direttore Generale della Fiorentina, Joe Barone è intervenuto a Radio Toscana parlando di un possibile colpo alla Ribery: “Torna domani a Firenze, il prossimo mercato sarà particolare, ci sono tante possibilità. Direi che stiamo guardando con attenzione per fare mosse per il futuro”.

Sul mercato: “Ci sono quelli che vorranno gli scambi, quelli che vogliono i prestiti e poi vediamo”

E su Pradè: “Mi ha fatto conoscere tante persone. Abbiamo lavorato, lavoriamo. Abbiamo iniziato con settantacinque giocatori, era difficile? Lui sapete se andrà da qualche altra parte? A me non risulta. Con me e Rocco la parola conta tanto, quindi”.

Sul centro sportivo: “Il primo mattone per il futuro della Fiorentina l’abbiamo messo. Ci saranno prima squadra maschile e femminile e le giovanili. Ogni mattina vado a vedere i lavori di agricoltura. Speriamo che dal Settembre 2021 si possa partire, ma potrebbero esserci ritardi. Abbiamo un gruppo dedicato insieme allo studio Archea di Casamonti. Voglio fare i complimenti alla politica locale di Bagno a Ripoli che ha messo a disposizione persone per lavorare e lo ha fatto senza dichiarazioni ma in silenzio.”

E sul Financial Fair Play: “Non ci sono aggiornamenti precisi, serve una decisione entro il 27 di maggio ma la stiamo aspettando. Per i diritti tv bisogna capire quanto potenziale ha la Serie A anche all’estero”.

Sul futuro: “Abbiamo tanta strada fare. Ci piacciono i giocatori italiani specialmente quelli della nostra città e della nostra regione. Dobbiamo riscoprire i nostri talenti in casa. Ci piacciono i giocatori come Ribery, esempio per far crescere i ragazzi. Il tempo ci dirà se sarà una strada vincente. Vogliamo una squadra competitiva”