Barone: “Il problema più grande del calcio in Italia sono gli stadi. Per il prossimo anno avremo un bel problema che riguarda il Franchi”

In un’intervista per ESPN ha parlato anche il Direttore Generale Joe Barone, descrivendo un problema che ha lo stadio Franchi per il prossimo anno. Queste le sue dichiarazioni: “Il più grande problema attuale del calcio italiano sono gli stadi e le infrastrutture. Per il prossimo anno avremo un problema con l’illuminazione del Franchi. Oltre a non essere più in linea con gli standard UEFA, le lampadine per i proiettori non sono più disponibili sul mercato”. I lavori all’impianto di illuminazione costeranno alla Fiorentina una cifra intorno ai due milioni di euro.