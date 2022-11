Barone: “Il Viola Park sarà finito per la fine di marzo: Commisso ha fatto un investimento importante in un periodo difficile”

Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha parlato a Sky Sport offrendo ulteriori dettagli sulla fine del progetto Viola Park:

“Voglio ringraziare Rocco Commisso per la visione totale che ha avuto col Viola Park e per l’investimento fatto in un periodo difficile. Siamo molto felici di arrivare alla parte vera del Viola Park, ci saremo per la fine di marzo. Sarà un centro sportivo davvero innovativo”.

Arriva quindi una prima data ufficiosa per l’inizio dell’avventura delle squadre Viola nel nuovo centro di Bagno a Ripoli.