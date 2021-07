Barone: “Importante per la società essere qua, anche per imparare dagli errori fatti. Ringrazio il popolo viola” VIDEO FN

Dal Viola Village sono arrivate le parole di Joe Barone per salutare i tifosi della Fiorentina presenti e concludere il ritiro di Moena. Queste le sue parole: “Voglio ringraziare tutti il popolo viola per lo sforzo fatto in quest’ultimo periodo. Per noi era molto importante tornare a sentire l’affetto dei tifosi. La nuova società fino a quest’anno c’era stata solo un giorno a Moena, invece quest’anno è stato importantissimo esserci e esserci con voi, anche per imparare dagli errori che abbiamo fatto. Vogliamo continuare con lo spirito visto in questi giorni”.