Barone incontra il sindaco di Prato: un’altra opzione per lo STADIO della Fiorentina?

E se anche Prato rientrasse tra le possibilità per il nuovo stadio della Fiorentina? Secondo quanto scrive La Nazione, nei giorni scorsi si è svolto un incontro fra Joe Barone ed il sindaco di Prato Matteo Biffoni. Tra i temi trattati sembra esserci stato anche quello relativo allo stadio, anche se è ancora presto per fare ipotesi concrete. In ogni caso l’area, con i suoi quasi 200mila abitanti, per Commisso rappresenta un mercato interessante con varie occasioni di business. La Fiorentina ha inoltre consegnato al sindaco una maglia con il suo nome. Le parti si sono congedate con una promessa, ovvero quella di proseguire il dialogo in altre occasioni.