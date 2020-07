Barone: “Inutile parlare di mercato, siamo concentrati solo sul campionato. Ai tifosi dico che…”

Continua così l’intervista del direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, a Viola Channel: “Il campo è la realtà, è inutile parlare di mercato o del futuro. Siamo concentrati solo sul campionato, andiamo partita dopo partita e sono sicuro che la forza di questa squadra sia l’unità del gruppo. Cosa dico al popolo viola? I tifosi sono importanti, per noi è vantaggioso averli allo stadio. Speriamo di poterli vedere presto al Franchi. Chiedo loro di essere sempre con noi e di avere un po’ di pazienza. La squadra è molto giovane, siamo molto ambiziosi per il futuro della Fiorentina. Al momento la classifica è quella che è, ma l’importante è dare il massimo e portare a casa risultati sia per il campionato ma anche per il popolo viola”.

