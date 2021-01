Barone irritato per l’esclusione dal Consiglio di Lega. La Fiorentina non ha votato Dal Pino

Nella giornata di ieri è andata in scena l’assemblea della Lega Serie A per le elezioni del presidente, dell’amministratore delegato e dei consiglieri. Sembrava che potesse essere l’occasione giusta per la Fiorentina a stelle e strisce per entrare nel mondo della politica del calcio, ma Joe Barone per la seconda volta non è riuscito a farsi eleggere.

E’ stato rieletto Paolo Dal Pino alla seconda votazione, ma in entrambe – come si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, la Fiorentina non lo ha votato. I due nuovi consiglieri, oltre ai già presenti Scaroni e Percassi, saranno Giulini e Setti: esclusi Preziosi e appunto Barone, che non l’ha presa bene.