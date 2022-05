Barone-Italiano a cena insieme: il patto per l’Europa e il futuro della Fiorentina

Il patto per l’Europa, ma soprattutto per il futuro: di questo hanno discusso il direttore generale della Fiorentina Joe Barone e il tecnico viola Vincenzo Italiano nella cena di ieri sera in un noto locale di Firenze con vista su Ponte Vecchio.

Com’era già accaduto di recente, in un momento di difficoltà i due hanno deciso di confrontarsi su più temi; dalla prossima e decisiva sfida contro la Juventus, dove in palio c’è l’Europa, e anche la permanenza di Italiano sulla panchina della Fiorentina.

Secondo La Nazione, il nervosismo maturato negli ultimi giorni sarebbe già acqua passata: la sconfitta di Genoa poteva lasciare delle pericolose incomprensioni ed era giusto parlarsi con calma e tranquillità lontano dalle tensioni.