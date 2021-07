Barone: “Italiano è una scelta che parte da lontano. In lui vediamo l’uomo e l’allenatore giusto per far crescere la Fiorentina”

Il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, ha parlato prima dell’inizio della conferenza stampa di presentazione di Vincenzo Italiano.

Queste le sue parole: “Vi ringraziamo per essere presenti qua. Essere presenti in questo bellissimo luogo che rappresenta Firenze e i suoi tifosi è molto importante. Italiano è una scelta che parte da molto lontano: io e lui abbiamo parlato di calcio già molti anni fa, quando mi guardavo le sue partite del Trapani. In lui vediamo l’uomo e l’allenatore giusto per far crescere la Fiorentina e far divertire i tifosi: gli stessi valori e la massima trasparenza e sincerità. Inoltre, se mi permettete, Vincenzo è anche siciliano come me. Firenze ha accolto nel migliore dei modi Italiano, con la vicinanza che solo una città del genere può dare. A nome della Fiorentina, desidero manifestare la massima solidarietà per i lavoratori della GKN che hanno perso il lavoro. Vi siamo vicini e speriamo che le cose si possano sistemare”.