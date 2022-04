Barone: “Italiano? Ottimo rapporto, parliamo ogni giorno con lui. Rispettiamo posizione dei tifosi, ma non è il momento giusto per protestare”

Il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, all’indomani del successo maturato contro l’Empoli, ha dichiarato: “Una vittoria importante quella di ieri, in un derby toscano. Ora abbiamo il prossimo match a Napoli. Ci vuole pazienza, concentrazione e tanto lavoro. Possono segnare tutti, Biraghi ad esempio, anche ieri ha sfiorato il gol con un gran tiro da lontano. Abbiamo una squadra in cui qualsiasi giocatore può segnare”.

Sulla questione logo: “Noi siamo super concentrati sul presente e sul futuro della Fiorentina. Rispettiamo le posizioni dei tifosi, ma non ritengo che sia questo il momento giusto per fare queste manifestazioni. Siamo fortunati ad avere uno come Rocco Commisso che ha messo tanti soldi nella Fiorentina, a cominciare dai 90 milioni per il Viola Park”.

Sul rinnovo di Italiano: “Con Vincenzo abbiamo un ottimo rapporto, c’è un contratto e c’è un’opzione a favore della Fiorentina. Con lui parliamo ogni giorno. Castrovilli? Anche lui ha un contratto, vediamo a fine stagione quello che succederà”.