Barone: “Jovic ha scelto la Fiorentina per rimettersi in gioco, abbiamo lavorato tanto per averlo. Grazie Piatek, ragazzo serissimo”

In sede di presentazione del nuovo attaccante viola Luka Jovic, anche il Dg viola Joe Barone ha commentato l’operazione sottolineandone importanza e complessità: “Jovic è un giocatore che viene dal Real Madrid e che ha scelto di venire qui per rimettersi in gioco. Voglio ringraziare un giocatore che non ho avuto modo di salutare, Piatek, un ragazzo serissimo. Abbiamo lavorato tanto per avere qui Jovic, un giocatore importante e mi auguro dal grandissimo futuro.

Poi Barone ha concluso: ” La Fiorentina ha un’identità già dall’anno scorso e un sistema di gioco che crea tante occasioni e ci auguriamo che Luka possa sfruttare tutto quello che la squadra riuscirà a creare”.