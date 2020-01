Barone junior ce la fa: dopo il provino il Perugia lo mette sotto contratto

La famiglia Barone avrà ufficialmente un altro interprete nel calcio italiano: mentre Joe continua a gestire le questioni di casa Fiorentina, il figlio Giuseppe giocherà nel Perugia in Serie B. Il giovane classe ’98 era in prova da qualche giorno agli ordini di Serse Cosmi ed era giunto dai New York Cosmos, l’altro club di Commisso. Test convincenti e tesseramento ufficiale, come riportato da gianlucadimarzio.com.