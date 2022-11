Barone: “La classifica si sta allungando, oggi servono punti. Dobbiamo riscattare la debacle dell’anno scorso”

Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha parlato a DAZN prima della partita contro la Samdporia: “Bisogna dare continuità. L’anno scorso qui abbiamo avuto una brutta esperienza, perdendo punti per arrivare in Europa League, e dobbiamo riscattarci. Oggi sarà importante fare una prestazione di livello ma soprattutto punti, perché la classifica si sta allungano e noi non possiamo rimanere indietro”.