Barone: “La cosa più bella di questi primi mesi a Firenze sono i nostri tifosi. Chiesa? Sta attraversando un periodo sfortunato”

Il dirigente della Fiorentina Joe Barone ha parlato in occasione del ritiro del premio Associazione Stampa Toscana: “E’ un riconoscimento che mi fa molto piacere, se la stampa apprezza il mio lavoro significa tanto per me. Momento della squadra? Siamo partiti bene, poi c’è stato un periodo delicato condizionato da tanti infortuni. Con l’Inter la squadra si è comportata bene, e siamo riusciti a pareggiare grazie al gol di Vlahovic. Grazie anche ai tifosi che ci sono stati vicini. Speriamo di fare una bella prestazione anche con la Roma. Chiesa? Federico sta passando un periodo di grandi problemi fisici, anche oggi non si è allenato in seguito alle botte rimediate contro l’Inter. Per noi è un elemento importante, ma in questo momento non è al meglio. Cosa mi ha reso più orgoglioso finora? Senz’altro la tifoseria che ci ha accolto con grandissimo entusiasmo.