Barone: “La Fiorentina è pronta per ripartire, aspettiamo il via libera. Senza lo STADIO di proprietà le società non possono essere competitive”

Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha parlato a TMW Radio: “Sto bene, sono a casa. Per tutto il resto noi come società non ci siamo mai fermati, con Commisso siamo sempre in contatto su tutti i fronti. Ci sentiamo continuamente anche con Iachini, il suo staff ha sempre continuato a seguire i giocatori. Ci siamo già attrezzati per ripartire secondo le normative, sanificando gli ambienti di allenamento e facendo in modo che possano essere rispettare le distanze di sicurezza. Stiamo aspettando che la Lega ci dica che possiamo ritornare a giocare. Garanzia di giocare a Firenze? Non ne abbiamo parlato con la Lega, noi siamo pronti e speriamo di poter giocare nel nostro stadio, ovviamente a porte chiuse. Noi siamo fiduciosi di poter ripartire, anche se ovviamente la salute viene prima di tutto. Le società e la lega sono molto uniti sulle decisioni da prendere, quindi adesso non rimane che aspettare cosa dice il Governo. Questione contratti in scadenza? E’ uno dei tasti più delicati di una possibile ripartenza. Ci sono accordi, premi, sponsor, diritti televisivi che dovranno essere rivisti, non solo per la Fiorentina. Ho visto però che c’è una generale tendenza a fare gruppo e unire le forze, quindi penso si troverà una soluzione su questo aspetto. Stadio e burocrazia? Da questa situazione il mondo del calcio dovrà imparare e fare tesoro. La Fiorentina ha un fatturato di più di 90 milioni di euro. Se si prendono squadre come ad esempio l’Everton, vediamo che pur non essendo a livelli altissimi fattura più di 200 milioni. Questo per dire che il calcio italiano è indietro anni luce rispetto a quello inglese, e le società non possono competere senza uno stadio di proprietà. Per cui ci vogliono leggi più facili e accessibili sotto questo punto di vista. Contagi dei nostri giocatori? Sono stato molto preoccupato per loro, così come per i membri dello staff. La sera non dormivo, e anche per questo motivo abbiamo deciso di organizzare la campagna #forzaecuore. I tifosi hanno risposto alla grande, confermando quanto sono fantastici. La bellezza del nostro tifo si trova raramente, quando ripartiremo dovremo dare qualcosa di più anche per loro”.