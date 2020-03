Barone: “La Fiorentina non è d’accordo a giocare domenica. Ci vuole rispetto per i tifosi”

Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ha parlato a Tiki Taka, in onda su Italia Uno: “Udinese-Fiorentina domenica? Per noi è una proposta da valutare. Mi devo confrontare con tutti, ma non siamo d’accordo. Già sabato siamo stati due giorni a Udine, adesso con questa decisione dovremmo essere lì per tre giorni. Arrivare lì sabato e giocare domenica sera: non sarà possibile ripartire fino a lunedì perché l’aeroporto è chiuso. Bisogna pensare anche ai tifosi e rispettarli. Sono state messe delle date, loro non possono stare sempre a nostra disposizione. Oggi c’è stata una riunione dove nessuno di noi ha partecipato. Ho chiesto ai presenti di oggi di poter fare un’assemblea di emergenza, ma non hanno accolto la nostra richiesta. Adesso andremo lì mercoledì. Ad ora la Fiorentina non è d’accordo a giocare a Udine domenica sera. Guarderemo cosa accadrà mercoledì all’assemblea”.