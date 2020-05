Barone: “La Fiorentina vuole che l’attività venga ripresa (in sicurezza) al più presto. Il vero disastro è rovinare questa stagione, ma i conti sono già compromessi anche per la prossima”

Il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone è intervenuto su Radio Anch’io Sport, trasmissione di Radio Uno: “In questa settimana ci siamo rivisti tutti ed è stata una forte emozione. Un primo passo per tornare alla normalità. Il nostro centro sportivo era pronto ed avevamo fatto tutto quello che il protocollo prevedeva. Abbiamo sei tra giocatori e membri dello staff positivi al Covid, ma sono asintomatici e stanno bene. Ci sono tante attività da fare: contratti, sponsor, mercato e tanto altro ancora, la nostra è un’industria da tutelare. Speriamo il 18 maggio di poter andare oltre. Siamo per tornare a giocare al calcio, ovviamente in sicurezza. Il vero disastro sarebbe rovinare questa stagione, anche se la prossima è già compromessa. Riuscire a rimettere a posto i conti l’anno prossimo è già un’impresa. Allenamenti e attività vanno ripresi al più presto”.