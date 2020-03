Il dirigente della Fiorentina Joe Barone è tornato sulla questione coronavirus anche al TGR Toscana su Rai 3: “La Fiorentina vuole essere trattata come le altre squadre. Chiederemo il rimborso per la trasferta di Udine. Non so quando recupereremo, ma l’importante è la salute del nostro Paese”. Poi ha annunciato anche un’iniziativa per i due anni dalla scomparsa di Davide Astori: “Il 4 marzo lo commemoreremo al centro sportivo, tra noi”.