Barone: “La gente va al cinema e al ristorante, ci servono gli incassi degli stadi”. VIDEO

All’uscita dall’assemblea della Lega di Serie A, il direttore generale della Fiorentina Joe Barone si è soffermato a parlare con i media presenti.

Queste le sue parole, riportate da calciomercato.com: “La gente va al cinema e ai ristoranti, abbiamo bisogno degli incassi e dei tifosi che entrano negli stadi. Stiamo lavorando per costruire la nuova Fiorentina. Calcio spezzatino? Abbiamo un amministratore delegato e ne parlerà lui. Bakayoko un’idea per la Fiorentina? Non lo so”.

Ecco il video: