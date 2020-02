Barone: “La nostra aspirazione è la Champions League un giorno. Firenze è importante per attirare tanti calciatori”

Il Direttore Generale della Fiorentina Joe Barone ha parlato anche delle prospettive viola: “Per qualsiasi calciatore che viene a giocare in una società ci sono tanti aspetti, la città, il proprietario, l’allenatore. Sono orgoglioso di rappresentare la Fiorentina con onore. Per tanti calciatori penso che sia importante venire in una città come Firenze. La nostra aspirazione è quella un giorno di giocare la Champions League. Amrabat è stato un nostro obiettivo, del Presidente, mio e di Daniele. Abbiamo fatto il possibile per portarlo qui alla Fiorentina. C’erano dettagli complicati ma abbiamo portato a casa il risultato”.