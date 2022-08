Barone: “La nostra tifoseria non merita l’attacco subito in questi giorni e non si deve generalizzare. Non siamo un giocattolo, vogliamo rispetto”

Prima della gara contro l’Udinese il dg della Fiorentina Joe Barone è intervenuto a DAZN per esprimere il suo parere dopo gli avvenimenti accaduti tra due tifosi viola e il tecnico del Napoli Luciano Spalletti: “Fin da quando siamo a Firenze abbiamo fatto capire che siamo sempre contro la violenza e il razzismo, visto anche che sia io che Rocco siamo nati al sud. Rocco ha parlato sempre contro il razzismo. A livello di società abbiamo fatto tanti investimenti su Firenze, anche contro bullismo e cyberbullismo”

E dichiara: “Quando anche io vado nelle scuole affronto questo tema. La nostra tifoseria non merita questo attacco e non si deve generalizzare: non siamo un giocattolo, vogliamo essere rispettati”.