Barone: “La sostenibilità è sempre stato il cavallo di battaglia della Fiorentina e non cambierà. L’indice di liquidità…”

Dopo l’assemblea della Lega Serie A ha parlato il direttore generale della Fiorentina Joe Barone. Queste le sue parole a TMW:

“Dobbiamo lavorare su tante cose, in particolare l’indice di liquidità. Per questo si creerà un tavolo di lavoro. Prima di tutto dovremo lavorare con il gruppo delle squadre, poi con la federazione. La sostenibilità è sempre stato un cavallo di battaglia per la Fiorentina e non cambierà. Domani la partita della Nazionale è molto importante: l’Italia si deve qualificare ai Mondiali”.