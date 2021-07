Barone: “L’addio di Antognoni non lo viviamo come una sconfitta. Ora Italiano è il nostro leader, pensiamo al campo e non manchiamo di rispetto a Commisso”

Da parte del dg Joe Barone arriva anche una specifica sul ruolo specifico che avrebbe dovuto ricoprire Antognoni: “Non è che ci sono tante figure nel vivaio, c’è una crescita su tutte le scuole calcio affiliate alla Fiorentina. Con il nostro arrivo abbiamo migliorato il piano, che prevedere guardare prima dentro Firenze, poi l’area metropolitana, toscana e poi in aree strategiche in Italia. Questo l’abbiamo fatto e per Giancarlo seguire tutti gli allenamenti, i raduni delle scuole calcio in tutta Italia, fare il capo dell’area scouting penso che sarebbe stato un lavoro di tanta responsabilità. Per lui e per la Fiorentina sarebbe stata una posizione molto importante”.

“Se la viviamo come una sconfitta? No, assolutamente, non siamo qui per polemiche, a Giancarlo voglio bene, è stata una sua decisione e a noi dispiace. Giancarlo sarà sempre parte della Fiorentina perché la sua storia l’ha fatta sulla verità e la verità è il campo. Ora chiedo a tutti di concentrarsi sul campo, non di mancare di rispetto a Rocco Commisso che ha già dimostrato tanto con i fatti. Siamo qui per l’inizio del campionato, abbiamo un nuovo allenatore che è Italiano, in cui tutti noi abbiamo creduto. L’ho seguito da quando era in Serie C col Trapani e ora lui è il nostro leader”.