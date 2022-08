Barone: “Lavoriamo per l’Europa dal 2019, è una grande emozione. Se ci sarà bisogno di un ritocco sul mercato lo faremo”

Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha parlato a Sky Sport prima della partita contro il Twente: “È un’emozione per tutti noi, per Commisso e per la città di Firenze. Lavoriamo per questo dal 2019, siamo arrivati con l’obiettivo di riportare la squadra in Europa, realizzare un centro sportivo utile e uno stadio nuovo. Per i primi due step siamo in dirittura d’arrivo”.

E poi ha aggiunto: “Siamo soddisfatti del mercato, volevamo arrivare in ritiro con più del 90% della squadra pronta per permettere al mister di preparare la stagione al meglio. Siamo al corrente di quello che c’è da fare, se servirà un ritocco lo faremo. Ma per ora siamo soddisfatti”.