Barone: “L’obiettivo stagionale lo conosciamo io, Commisso e la squadra. Non siamo contenti della classifica attuale”

A margine dell’assemblea di Lega tenutasi questo pomeriggio a Milano, ha parlato il direttore generale della Fiorentina Joe Barone. Queste le sue parole riportate da TMW: “Ci prepareremo al meglio per giocare contro il Braga. Dobbiamo studiarli, ma siamo felici di giocare le coppe europee. Adesso però siamo concentrati sulla gara di mercoledì contro la Salernitana, solo dopo penseremo al Milan e poi a cosa fare durante la sosta per il Mondiale.

Ha poi concluso: “Per ora dobbiamo dare tutto in campionato, mercoledì bisogna vincere. L’obiettivo stagionale lo conosciamo internamente, lo sappiamo io, Commisso e la squadra. Non siamo contenti della classifica attuale, ma stiamo lavorando ogni giorno per migliorarla”.