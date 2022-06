Barone: “Mai avuto dubbi sul rinnovo di Italiano. Ribadisco che la Fiorentina non è in vendita. Ai tifosi dico di starci vicino”

Al sito ufficiale della Fiorentina ha parlato il dg viola Joe Barone dopo il rinnovo di Vincenzo Italiano. Queste le sue parole:

“Siamo super contenti. Non abbiamo mai avuto dubbi sull’arrivare a questo punto. Il mister è tornato dalla Sicilia per rinnovare e programmare il futuro. La tifoseria viola va rispettata. Gli attacchi che abbiamo ricevuto non sono accettabili, perché questo vuol dire che non si sta rispettando la Fiorentina e i suoi tifosi. Oggi ho letto la notizia sulla presunta vendita della società viola. Lo ribadisco: la Fiorentina non è in vendita. Queste notizie false ci destabilizzano e non vanno bene. Ne approfitto per chiedere ai tifosi di starci vicino, stiamo costruendo una squadra per il prossimo anno con pazienza. Moena è un posto favoloso, sarà l’occasione per stare vicino ai tifosi mentre la squadra si prepara alla prossima stagione. Ci aspettiamo grandi cose dai nostri ragazzi”.