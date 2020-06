Barone: “Mi auguro che a livello politico si stia smuovendo qualcosa per lo stadio. Siamo a lavoro per far riaccedere una parte di tifosi al ‘Franchi'”

Il dg della Fiorentina Joe Barone ha parlato a Radio Bruno a proposito del nuovo stadio e della possibilità di far tornare i tifosi al ‘Franchi? prima della fine di questo campionato: “La realizzazione di nuove infrastrutture è fondamentale per le squadre di ogni categoria, figuriamoci per Firenze e la Fiorentina. Vogliamo dare al popolo viola la struttura che merita. Mi auguro che a livello politico si stia smuovendo qualcosa in tal senso. Stadio ora a porte chiuse? Stiamo lavorando per riportare allo stadio una parte dei tifosi entro la fine della stagione”.

