Barone: “Milenkovic ha fatto una scelta di vita rinnovando per cinque anni con la Fiorentina. Tante richieste di squadre di Champions per lui”

Il dg viola Joe Barone introduce Nikola Milenkovic nella giornata che lo vede protagonista del rinnovo con la Fiorentina: “Voglio iniziare prendendo un momento per pensare ad una persona che la Fiorentina ha perso: Alberto Orzan. Oggi c’è stato il suo funerale. Era al Viola Park quando abbiamo presentato il logo e sono felice che uno che ha vinto lo Scudetto, la Coppa delle Coppe in viola lo abbia visitato”.

“E’ una giornata importante per la Fiorentina. Voglio ringraziare Commisso che sarà presente domenica allo stadio, perchè teneva tanto a questa operazione. Servono due persone per chiudere un’operazione. Una trattativa complicata, su cui abbiamo lavorato, in cui Milenkovic ha creduto tanto e che la Fiorentina ha sempre voluto. Tante squadre che giocano in Champions hanno provato a portare Milenkovic da loro, fino a ieri sera, ma abbiamo rifiutato. Ciò dimostra la serietà di Milenkovic, il suo percorso. Ha nel DNA la Fiorentina. Voglio tornare allo scorso anno, quando abbiamo ottenuto la Conference League. Abbiamo dimostrato di avere un’identità, ed ora proseguiamo col lavoro iniziato. Avere Milenkovic ci permette di dare continuità al lavoro fatto. E’ un contratto di 5 anni. Una scelta di vita. Siamo molto fiduciosi, ringrazio la tifoseria per gli abbonamenti e chi sarà presente per tutta la stagione”.