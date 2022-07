Barone: “Milenkovic lo vogliamo con noi, stiamo continuando a parlarne. Jovic è di livello altissimo. Altri colpi? Siamo attivi e vigili”

MOENA – Il dg della Fiorentina Joe Barone ha parlato ai media presenti nel ritiro delle Dolomiti su alcuni temi d’attualità viola: “Siamo felici di essere in un posto come questo, ormai sono tanti anni che la Fiorentina viene qui in ritiro e siamo molto contenti perché la squadra si sta preparando al meglio per la prossima stagione. La cosa importante è stata presentarsi al completo o quasi già ora”

Sul mercato: “Ha i suoi tempi ma credo che questa volta ci siamo fatti trovare preparati. Siamo comunque sempre attivi e vigili per seguire quanto avviene nel calcio europeo e mondiali, siamo riusciti a muoverci in fretta. Quotidianamente facciamo riunioni con mister Italiano, vedremo cosa succederà di qui alla fine. Se ci saranno altri colpi? Vedremo quello che potrà succedere, intanto dobbiamo occuparci delle uscite di alcuni giovani da mandare a giocare in prestito. Il futuro ci impone di dover avere giocatori appartenenti al nostro settore giovanile. Adesso è ancora troppo presto per capire se ci saranno altri arrivi”.