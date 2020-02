Barone: “Multe? Faremo ricorso immediatamente, anche per capire il perchè. Ringraziamo la famiglia Commisso”

Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha parlato così in conferenza stampa: “Da parte mia e da parte di Daniele Pradè vorrei ringraziare la famiglia Commisso per farci lavorare e continuare ad investire nella Fiorentina. I risultati però sono la cosa più importante nel nostro cammino. Oggi abbiamo ricevuto il comunicato da parte della procura Federale. Faremo ricorso immediatamente, anche per capire il perchè delle multe. Adesso focalizziamoci su sabato”.