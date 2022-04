Barone: “Non bisogna distrarci come con la Salernitana e ieri: abbiamo bisogno dell’appoggio di tutti. Finalmente l’Affrico tornerà con la Fiorentina”

Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone è presente in questi minuti alle celebrazioni per il centenario dell’US Affrico in Palazzo Vecchio. Ecco alcune delle sue parole riportare dal giornalista Giampaolo Marchini via Twitter:

“Abbiamo bisogno dell’appoggio di tutti in queste difficoltà. Non bisogna essere distratti come avvenuto a Salerno e ieri sera. Faremo una partnership con l’Affrico che finalmente torna con la Fiorentina”