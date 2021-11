Barone: “Non ci poniamo obiettivi. La scelta che abbiamo fatto io, Rocco e Pradè su Italiano è stata vincente”

A Radio 24, al programma Tutti convocati, ha parlato il dirigente della Fiorentina Joe Barone. Queste le sue parole: “Siamo tutti contenti per i nostri tifosi. La scelta che abbiamo fatto come società io, Rocco e Pradè su Italiano è una scelta vincente. Siamo solo dispiaciuti che qualcuno in città cerchi di metterci in cattiva luce. Abbiamo fatto la scelta di Italiano per la filosofia di calcio e per il carattere. Io l’ho seguito in una partita Catania-Trapani in Lega Pro. C’è stata sintonia a partire dal ritiro estivo a Moena”

E ancora: “Abbiamo una tifoseria di altissimo livello qua a Firenze. Si continua a lavorare, c’è tanto da fare. Ora pensiamo al derby con l’Empoli. Non ci poniamo obiettivi. Vogliamo fare ovviamente meglio dell’anno scorso e poi vediamo pian piano dove arriveremo”.