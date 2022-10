Barone: “Non ci sono problematiche interne alla Fiorentina, è un gruppo sano. Non vogliamo parlare di un cambio di modulo”

Poco prima della gara di Conference League Il dg della Fiorentina Joe Barone è intervenuto a DAZN per commentare l’attualità in casa viola: “Non voglio entrare nei discorsi riguardo a un cambiamento di modulo. La nostra squadra gioca con un 4-3-3 molto offensivo. Contro l’Inter avevamo rimontato ma poi sbagliando, è qualcosa che non ti puoi permettere. Ci auguriamo che i risultati tornino dalla nostra parte, anche per i tifosi; il supporto nell’ultima partita contro l’Inter è stato incredibile”.

E prosegue: “Siamo sempre tutti molto vicini, Commisso, Pradé, Burdisso e il resto della società è vicina al gruppo. Non ci sono problemi all’interno, è un gruppo sano”.