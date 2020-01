Barone non ha fretta, ma la Fiorentina è vicina ad avere un nuovo attaccante. Un nome in pole position

Il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, dice che non c’è fretta, ma qualcosa si è mosso anche in questi giorni, teoricamente, di festa. Per l’attacco viola resta in pole position Patrick Cutrone. Anche ieri il giovane attaccante italiano è rimasto in panchina per tutti i novanta minuti in cui il Wolverhampton ha giocato contro il Watford in Premier League.

Il centravanti ha già detto sì all’ipotesi di tornare a giocare in Italia con la maglia gigliata. La formula sulla quale si sta lavorando tra le due società è quella del prestito con diritto di riscatto. Proprio sulla cifra del riscatto c’è da lavorare, perché i Wolves partono da una ventina di milioni di euro, mentre la Fiorentina vorrebbe assestarsi sui 15 milioni circa. La trattativa comunque è più che avviata.