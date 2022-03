Barone: “Non siamo a Firenze per ricevere, ma per dare. Smentisco la storia della cessione della Fiorentina”

Il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, a margine di una visita fatta al nascente centro sportivo a Bagno a Ripoli ha smentito ogni illazione sulla possibile vendita della società da parte di Commisso.

“Tutte storie false – ha detto Barone – Non siamo qui a Firenze per ricevere ma per dare”. Con questa frase il DG ha liquidato l’argomento. Il tutto mentre nell’ultimo periodo si stavano inseguendo rumors circa il possibile inserimento del fondo PIF.