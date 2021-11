Barone: “Ogni volta che giochiamo una partita importante arrivano voci a destabilizzare. Siamo innamorati della Fiorentina, nessuno ci ha contattato”

Fuori dal Centro Sportivo della Fiorentina ha parlato il direttore generale viola Joe Barone ai media presenti tra cui Fiorentinanews.com. Queste le sue parole dopo la notizia dell’interessamento del fondo PIF:

“Lo stadio è questo, il centro sportivo l’abbiamo fatto noi. Nessuno ha bussato da noi per chiederci della Fiorentina. Domani giochiamo una partita importante, il resto sono chiacchiere. Tutte le volte che giochiamo una partita importante, puntualmente arrivano voci a destabilizzarci. Noi non siamo un fondo. Siamo innamorati della Fiorentina e quando inizia la partita, sia che giochiamo a Firenze che in trasferta, la faccia noi ce la mettiamo. E quando perdiamo ci presentiamo sotto la curva? Sì! Quando la società era in crisi, i giornalisti erano pronti per uccidere la Fiorentina, noi c’eravamo. Siamo qui per costruire, non per distruggere”.