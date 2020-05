Barone: “Parlare di Chiesa tutti i giorni non è un bene, al momento ha un contratto. Con Iachini finiamo la stagione e poi vediamo”

Il Direttore Generale della Fiorentina, Joe Barone è intervenuto a Radio Toscana parlando del futuro di Chiesa: “Sia Rocco che io abbiamo un grande rapporto con Chiesa. Lui è un giocatore viola e ha grandi potenzialità. Al momento ha un contratto. Ora dobbiamo concentrarci a cosa succede qui. Parlare tutti i giorni su Federico non è un bene neanche per lui”

E su Iachini: “Il rapporto con il Mister è ottimo. Prima finiamo la stagione e poi vediamo”

E sui tifosi: “Voglio ringraziare tutti, per noi questa è una passione. E’ una tifoseria unica che è rispettata, che tutti gli altri devono rispettare e mi fa tanto piacere. Questo mi fa dare tanto”

Su Castrovilli ha detto e sull’anedotto con Antognoni: “E’ partito molto bene, noi crediamo in lui e lui sta bene qua. Dovrà impegnarsi ancora di più per portare la Fiorentina. Giancarlo è una bandiera per il calcio italiano”