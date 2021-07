Barone: “Parliamo ogni giorno con Vlahovic, speriamo di arrivare ad un’intesa il prima possibile. La Fiorentina gioca per i tifosi”

Il direttore della Fiorentina, Joe Barone, ha parlato al TGR Rai Toscana soffermandosi sul futuro di Dusan Vlahovic: “E’ un giocatore della Fiorentina, per noi è molto importante. Parliamo ogni giorno, speriamo di arrivare il prima possibile ad un’intesa”.

Barone si sofferma poi sugli ultrà viola: “Il loro discorso è stato molto diretto, tutti alla Fiorentina siamo consapevoli di dover ripartire da zero. Abbiamo un allenatore e un sistema di gioco nuovi: siamo basati sui risultati, dobbiamo fare bene. Il discorso dei tifosi è stato importanti per tutti, anche per lo staff tecnico. La Fiorentina gioca per il popolo viola”.