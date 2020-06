Barone pronto ad un nuovo ruolo in Lega Calcio: l’intenzione è quella di portare la Fiorentina al pari delle grandi

Sulle pagine del Corriere Fiorentino di oggi vengono riassunte quelle che possono essere le linee di guida per un probabile nuovo ruolo di Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, che ieri ha ufficializzato ieri la sua candidatura al ruolo di consigliere della Lega di Serie A. Le prime indicazioni sono chiare e riguardano lo sviluppo soprattutto dei club del livello della Fiorentina che sono dietro le grandi. Resta centrale il tema del ruolo della Lega, in netta minoranza al tavolo del consiglio federale. Alcuni mesi fa il presidente viola Rocco Commisso aveva ipotizzato anche all’apertura di un ufficio della Lega a New York. Ma non è mai stato aperto. Barone ha comunque riconosciuto il lavoro fatto da Paolo Dal Pino, presidente dell’associazione e da Gabriele Gravina, numero uno della Figc. Questo certifica che i rapporti con la dirigenza viola e la Lega Calcio sono molto buoni.

0 0 vote Article Rating